Ninho a rempli le stade de France en 6h !

Un record de plus pour le rappeur de 27 ans.

Les records et les performances, c’est la vie qu’il a décidé de mener. Une mise en vente ce jeudi 02 février à 10 h. 6 h seulement plus tard, on ne pouvait plus se procurer des places pour le plus gros concert de sa vie. Ninho a réussi donc l’exploit de remplir le Stade de France en vendant 80 000 billets en moins de six heures. Le tout pour un concert prévu le 3 mai 2025 !

🚨NINHO A DÉJÀ VENDU 45.000 billets pour son concert au STADE DE FRANCE en seulement 2H !



C’est du jamais vu pour un rappeur FR



La dinguerie 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ilqOdeUg9Q — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) February 1, 2024