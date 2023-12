50 Cent ne lâche pas Diddy

Le clash à sens unique continue.

Depuis la révélation des multiples accusations d'agressions sexuelles visant Diddy, 50 Cent prend un malin plaisir à troller son meilleur ennemi quasi quotidiennement. Après avoir notamment annoncé sa volonté de produire un documentaire sur toutes les affaires visant le boss de Bad Boys, Fif partage cette fois un freestyle assez révélateur de Ma$e, ancien poulain de Diddy devenu aujourd'hui l'un de ses adversaires. Et si Ma$e ne cite à aucun moment clairement Diddy, il est clair pour Fifty qu'il en est bel et bien la cible.

"Je suis le fantôme de Shyne / Je parle au nom de tous les artistes qui n'ont jamais dit ce qu'ils pensaient / Je représete tous les artistes qui ont été laissés pour compte, de Craig Mack à G. Dep / Je me rappelle encore de ces enfants qui chantaient pour chaque producteur à qui tu as volé un sample."

De son côté, Diddy continue d'ignorer les multiples piques et attaques de son rival. Jusqu'à très récemment, il ne s'était même pas du tout encore exprimé publiquement. Il faut dire que vu la situation, il a plutôt intérêt à ne pas prendre le risque de s'enfoncer encore plus. D'après le magazine Rolling Stone, 18 marques avec qui Puff était jusque là partenaire sur son site de vente en ligne Empower Global l'ont désormais lâché. A noter également que Revolt, la chaîne de télé dont il est le fondateur, a préféré prendre ses distances avec lui. Et là encore, 50 Cent est là pour s'en réjouir !