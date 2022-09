Booba dévoile (déjà) un inédit

Booba vient une nouvelle fois de gifler le rap français en réunissant 80 000 personnes au Stade de France. Sans que cela ne soit très clair, il avait plus ou moins annoncé sa retraite après cet événement, expliquant qu'il ne ferait certainement plus de concerts de cette envergure et qu'il ne sortirait sans doute plus d'albums? Beaucoup ont donc pensé à une nouvelle retraite alors que, lors de sa première annonce, son retrait a duré quelques jours tout au plus. Evidemment, ce n'est pas du tout le cas et le Duc reste en haut de l'actualité. D'une part parce qu'il continue sa guerre contre les influenceurs mais surtout parce qu'un inédit de B2O a été publié sur son nouveau compte Instagram "sonsofpiraterie". Et cela a imméditaement relancé son buzz sur les réseaux sociaux. Chacun cherchant à savoir d'où vient ce titre et ce qu'il annonce ou quand il va sortir.

🚨Extrait inédit d’un nouveau son de Booba !



Son flow rappel celui de 2015/2016 🤩pic.twitter.com/fSwxUNpCeZ — Kultur (@Kulturlesite_) September 8, 2022

La vidéo est très courte, moins de 30 secondes et montrent des images du Stade de France. Booba y rappe sous autotune avec un flow qui rappelle celui qu'il avait il y a quelques années. Alors, on se prend à espérer. Même s'il a plus ou moins dit qu'il en ferait peut-être un peu moins, il ne nous laissera pas sans nouveautés et c'est une très bonne nouvelle.