Booba cherche le successeur de son trône !

Qui va remplacer le DUC ?

Ça y est, Booba tire (une fois de plus) sa réverence.

Le DUC de Boulogne a déclaré qu'il était temps pour lui de laisser sa place sur le trône du rap game et il faut donc, lui trouver le successeur idéal. Après sa réconciliation récente avec Maes et la sortie de leur morceau "Pablo", Booba lâche une nouvelle problématique et surtout un nouveau challenge, celui d'assurer sa relève. Selon le rappeur, celui qui aurait pu prétendre au trône n'est personne d'autre que Ninho. Le Jefe est la personne désignée par l'artiste comme un successeur potentiel mais le rappeur a fait une erreur que le DUC n'a pas oubliée...

Pour Booba, le rappeur qui aurait dû prétendre au Trône du rap français est Ninho. 👑



Cependant, comme NI n’a pas accepté de battle musical contre Booba, il le disqualifie. pic.twitter.com/ytGwX71jYN — Kultur (@Kulturlesite_) July 6, 2022

En effet, Booba avait invité Ninho à l'affronter dans un battle musical 1vs1 pour qu'il prouve qu'il mérite ses certifications et ses streams, en novembre dernier.

L'auteur de "Destin" n'avait, à l'époque, pas donné de réponse au DUC, qui s'était excusé par la suite. Pas de réponse mais une rancune qui s'est installée tout de même. En effet, les fans de Ninho ont remarqué que le rappeur semble avoir lancé un petit pique à Booba dans l'album "Jefe" sur le morceau "Mood" : "Ça va charcler si j'perd l'Octogone". Mais le rappeur n'a jamais confirmé cette supposition. Booba semble, de son côté, n'avoir pas oublié l'affront du jeune rappeur et rumine encore aujourd'hui de s'être fait ignorer de la sorte.

Mais alors, qui reprendra la place du DUC ?