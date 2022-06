Ninho : ses feats le rendent milliardaire !

Encore un record pour le Jefe.

La machine à hit continue de battre des records de plus en plus fous. On a récemment appris que Ninho est devenu le détenteur d'une nouvelle marque sur la plateforme streaming Spotify. Il est devenu milliardaire en streams uniquement grâce à ses feats ! Une preuve de plus qu'il est vraiment au-dessus...

En décembre 2021, Ninho a encore montré qui était le roi du rap français en sortant son nouvel album "Jefe". Composé de 15 sons solo et aucun featuring, l'ensemble des singles ont été quand même tous certifiés au minimum single d'or et l'album est certifié double disque de platine. Et pourtant, le 21 juin, le compte Twitter Midi/Minuit a affirmé que le rappeur parisien a dépassé les 2 milliards de streams sur Spotify uniquement en featuring. Parmi les ceux qui lui ont permis d'atteindre ce chiffre astronomique, il y a "Maman ne le sais pas" sorti en 2019 avec Niska, le son avec Jul "Tel me" ou encore le hit "Elle est bonne sa mère" en collaboration avec Vegedream, certifié single de diamant.

🚨 Ninho dépasse les 2 milliards de streams Spotify uniquement en featuring !



Après des records déjà monstrueux comme la certification de 20 singles de diamant ou encore le record des 200 certifications atteint, le rappeur du 91 continue de nous impressionner avec ses chiffres monstrueux.

Ninho est clairement au-dessus du lot en ce moment. Et surtout, il tire vers le haut beaucoup d'artistes. On peut supposer que ceux qu'il a accompagné en featuring ont également atteint des sommets. C'est là qu'on mesure son poids actuel et son influence...