Kanye West : ses streams explosent sur Spotify

Alors même que "Donda 2" n’est pas disponible sur les plateformes de streaming.

Selon Chart Data, Kanye West est, en ce moment, l’artiste le plus streamé sur Spotify aux Etats-Unis. Malgré ses déboires, le rappeur reste au top.

Depuis quelque temps, Ye fait beaucoup parler de lui. Entre son divorce avec Kim Kardashian, sa courte romance avec l’actrice Julia Fox ou encore ses attaques répétées envers Pete Davidson (le nouveau mec de son ex-femme), sa vie privée fait la une. Il faut dire que le rappeur est aussi le premier à rendre public les moindres détails de ses mésaventures.

Malgré tout cela, Kanye West n’en oublie pas pour autant son premier amour, la musique. En effet, Yeezy a tout récemment mis en ligne son tout nouveau projet, "Donda 2" et a réalisé un show exceptionnel à Miami pour dévoiler l’opus. Et on peut dire que cet album est très particulier. Disponible uniquement sur Stem Player (outil développé par l’artiste et vendu 200 dollars), il n’est donc pas accessible pour tout le monde. Si certains fans ont crié aux scandales sur les réseaux, d’autres sont allés encore plus loin en piratant "Donda 2".

Cependant, le 27 février, Chart Data a communiqué une info surprenante. Alors même que le projet n’est pas disponible sur les plateformes, les streams de Kanye explosent. À la date du 26 février, il était l’artiste le plus streamé sur Spotify aux États-Unis. Des albums tels que "The College Dropout" ou encore "Late Registration" sortis respectivement en 2004 et 2005, sont énormément écoutés sur la plateforme. L’engouement provoqué par la stratégie appliquée à "Donda 2" y est certainement pour beaucoup. Sans parler du documentaire Netflix sur la carrière de Kanye West, ""Jeen-Yuhs", dévoilé en France le 16 février.

En bloquant l’accès à une partie de sa musique, pour un grand nombre de ses fans, il semblerait que Ye ait ainsi suscité l’engouement. Certains crieront encore au génie, mais pas sûr que ce coup-là ait été calculé…