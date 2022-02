Kanye West : son excuse la plus incroyable pour tenter d'éviter le divorce

Ca va finir par être vraiment ridicule cette affaire.

Tout le monde est désormais au courant : le couple le plus bling-bling du rap game, anciennement formé par Kanye West et Kim Kardashian, n'existe plus. Les deux stars sont même en instance de divorce, mais ça ne se passe visiblement pas du tout de manière tranquille. Entre les insultes de Ye envers le nouveau mec de son ex-femme, le déballage public du "problème" de garde des enfants, les choses deviennent plutôt moches, comme ça arrive souvent lors d'un divorce de star. Ce qui est clair, c'est que Kanye, lui, refuse pour le moment de divorcer ou même juste de faciliter les choses.

Nouvelle preuve cette semaine, avec une tentative de bluff incroyable de la part de Mr. West et ses avocats. Hier, TMZ a fait savoir où en étaient les négociations, et visiblement, ça n'avance pas. Kim a notamment montré aux juges des posts Instagram du compte de Kanye West, qui justifient selon elle qu'elle demande le divorce (on connaît la folie de Kanye lorsqu'il est sur les réseaux pendant une mauvaise phase). Le rappeur a alors tenté un coup de bluff de génie : selon lui, Kim n'est pas en mesure de prouver que c'est bien lui qui a écrit ces posts.

S'il n'a pas nié (ni affirmé) qu'il était l'auteur de ces tweets, il a simplement déclaré que sa femme ne pouvait pas prouver qu'il avait écrit tout ça. A côté de ça, il a également exigé certaines conditions pour exiger le divorce, et essaye également d'empêcher Kim d'accéder à l'argent du couple avant que la procédure ne soit terminée. Mais bon on ne se fait pas trop de soucis pour elle : de base, elle est beaucoup, beaucoup plus riche que lui.