Kanye West se fait pirater "Donda 2" par ses fans

Il fallait peut-être s'en douter...

Quand on veut toujours faire le buzz, toujours être à l'avant-garde et se donner une aura de génie, parfois évidemment, ça foire et on se ridiculise. Cette situation, Kanye West la connaît bien, lui qui a toujours été un incompris qualifié de "fou" mais en même temps de "génie", par les mêmes personnes. Il avait fait rigoler pas mal de monde récemment avec ses apparitions au Superbowl (cagoulé en tribunes, il n'a pas dû voir grand chose du match) ou dans le stade d'Atlanta. Cette fois, c'est son nouvel album qui fait le buzz.

"Donda 2" est en effet dispo depuis le 22 février. Mais pour vous le procurer, impossible de le trouver sur une plateforme de streaming : Kanye avait prévenu ses fans qu'il leur faudrait un Stem Player à 200 dollars pour l'écouter. Évidemment, Internet a été beaucoup trop fort pour le rappeur, puisque des utilisateurs Reddit avaient déjà piraté l'album deux jours après sa sortie, en faisant croire au site, via un hack, qu'un Stem Player était branché alors que ça n'est pas le cas.

Kanye West voulait s'affranchir un peu de certaines plateformes de streaming, voilà qu'il a simplement réussi à remettre le piratage d'albums au goût du jour, alors que ça avait disparu depuis au moins dix ans. Mais son initiative marketing, assez novatrice, sera certainement reprise par d'autres artistes dans un futur proche. Car même avec ce raté, le coup de communication marketing fait par le rappeur est assez bien joué et il pourrait bien lancer la tendance de ces sorties d'album en mode "premium", avec des fans qui sont prêts à payer le prix fort pour avoir l’œuvre. Au niveau des ventes, Ye affirme d'ailleurs que c'est un succès, même s'il a toujours menti sur tous ses chiffres...