Fivio foreign détaille l'éthique de travail de Kanye West

Et souhaite s'en inspirer.

Le prodige de la drill new-yorkaise Fivio Foreign travaille beaucoup avec Kanye West en ce moment. Il sera présent sur "Donda 2" tandis que Ye l'aide pour son premier album. Bref, les deux artistes sont souvent en studio ensemble et le plus jeune a clairement été impressionné par son ainé et sa capacité de travail comme il l'a expliqué dans une interview pour le podcast "Off the Record" de DJ Akademiks.

"Il se réveille tous les jours à six heures du matin, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Il se rend dans le studio directement où il est capable de faire venir le dirigeant d'une très grande entreprise ou le prince ou la princesse d'Arabie saoudite. Et il travaille toujours sur quelque chose, il a toujours un projet en cours. Il construirait un bâtiment, le concevrait très rapidement, puis viendra poser quelques punchlines de plus. Il enchaînera ensuite sur une nouvelle paire de Yeezy. Il fait tout le temps comme ça."

Fivio Foreign talks about Kanye West work ethic pic.twitter.com/nk49NcNXHV — DJ Akademiks (@Akademiks) February 23, 2022

Le rappeur de Brooklyn a été tellement impressionné qu'il a pris des notes pour s'inspirer de l'éthique de travail de l'infatigable Ye. En septembre, il avait aussi révélé les règles strictes que Kanye West impose dans le studio dans lequel il travaillait pour "Donda" qu'il a absolument voulu intégrer à son propre processus créatif. Mais le respect est réciproque. Yeezy a été tellement impressionné par Fivio suite à son couplet sur "Off The Grid" puisqu'il lui a dit qu'il lui faisait penser à Jay-Z ! Ni plus ni moins. Ces deux-là se sont bien trouvés !