Kanye West est célibataire !

Son ex, Julia Fox, dément tout...

L'actrice Julia Fox aurait été vue en pleurs après qu'un article du Daily Mail ait affirmé qu'elle avait quitté l'aéroport international de Los Angeles "en larmes" après sa prétendue rupture avec Kanye West. Elle se félicite d'avoir été en contact avec Kanye en premier lieu, appelant cela un "coup monté" :

"Vous aimeriez tous que je sois tellement bouleversée !", a-t-elle écrit dans ses stories Instagram lundi 14 février. "Les médias adoreraient peindre une image de moi, comme étant une femme triste et solitaire en train de pleurer toute seule dans un avion, mais ce n'est PAS VRAI !! Pourquoi ne pas me voir pour ce que je suis, qui est une arnaqueuse n°1. Je suis venue à bout de vous tous lol et pas seulement ça, mais Kanye et moi sommes en bons termes ! J'adore l'homme. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai, 12 ans ?!"

Avant de continuer : "Et pour mémoire, la seule fois où j'ai pleuré en 2022, c'était le 6 février, le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie décédée. Quoi qu'il en soit, si vous voulez l'histoire complète, vous devrez acheter le livre quand il sortira."

Un représentant de Fox a ajouté : "Julia et Kanye restent de bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble."

La romance fût, sans surprise, de courte durée. Kanye West est évidemment toujours amoureux de son ex-épouse Kim Kardashian et a lancé de nombreux appels publics pour son retour. Alors que Kardashian passe à autre chose avec son nouveau petit ami Pete Davidson, Kanye a continué à réprimander l'acteur de "Saturday Night Live" à chaque occasion.

Dimanche (février 13), il a passé la majeure partie de la journée à faire des affirmations scandaleuses sur le comédien de 28 ans. Non seulement Ye a affirmé qu'il était sorti avec l'ancienne première dame Hillary Clinton, mais il a également recyclé une rumeur désagréable selon laquelle Davidson avait envoyé une fois une photo intime de lui-même avec Ariana Grande à son ex Mac Miller dans le but de lui faire du mal. Kanye s'est également montré particulièrement catégorique sur le fait de ne jamais permettre à Davidson de rencontrer ses quatre enfants.

Dans un autre post Instagram tout en majuscules, Ye a partagé une photo de Machine Gun Kelly avec son pantalon baissé alors qu'il verse du pop-corn dans la bouche de Davidson (qui a également son pantalon baissé). Il a accompagné la photo d'un texte de Davidson qui disait en partie : "Je ne gênerai jamais vos enfants. C'est une promesse. La façon dont vous faites pour élever vos enfants est votre affaire et non la mienne. J'espère qu'un jour je pourrai les rencontrer et que nous pourrons tous être amis."

Il a ajouté dans la légende, "NON, VOUS NE RENCONTREREZ JAMAIS MES ENFANTS."

Le message est donc très clair : Quiconque sort avec Kanye devrait clairement rivaliser avec Kardashian, et il y a un sentiment que peu de femmes sont prêtes à le faire. Quant à Fox, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais versé une larme sur Kanye. Dans une autre diatribe visant le Daily Mail, Fox a déclaré qu'il n'y a que deux personnages masculins importants dans sa vie - et Kanye n'en fait pas partie :