Kanye West : "Donda 2" ne sera pas disponible en streaming !

Ye va le sortir par ses propres moyens.

Cela fait un moment que Kanye West veut récupérer la possession pleine et entière de sa musique alors que, dans le premier épisode de la série qui lui est consacrée sur Netflix, on le voit passer plusieurs mois à essayer de se faire signer par Roc-A-Fella ou Rawkus. La différence est simple. A l'époque, il était un producteur de talent que personne ne voyait percer dans le rap et aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars mondiales qui pèsent des millions de dollars. Et s'il n'est pas à plaindre, il veut récupérer les droits de sa musique. Cela l'amène à prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens du public comme de mettre "Donda 2" en streaming uniquement sur sa propre plateforme, Stem Player. On ne pourra donc par trouver "Donda 2" sur Spotify, Apple Music, YouTube ou Amazon...

Kanye West s'est expliqué sur Instagram quant à ce choix qui pourrait lui faire perdre une partie de son public, pas emballé à l'idée de payer plusieurs centaines de dollars pour écouter "Donda 2".

“Aujourd’hui, les artistes ne perçoivent que 12% de l’argent que gagne l’industrie. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre le contrôle et de construire le nôtre.”

Et il confirme que "Donda 2" sera, de fait, difficile accessible.

“Donda 2 sera uniquement disponible sur ma propre plateforme Stem Player”.

Rappelons pour ceux qui n'auraient pas suivi, Stem Player est un petit gadget lancé par Kanye West, au mois d’août 2021. Développé par Yeezy Tech et la société d’électronique Kano, cet objet aux allures de lecteurs mp3. Seul souci ? Il compte 200$... ça fait un peu cher l'album non ?