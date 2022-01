Maes élu meilleur rappeur du 93

Un choix discuté...

Ces dernières semaines, le rappeur Maes a beaucoup fait parler de lui... Pris dans une guerre de quartier et dans des différents avec sa propre team "Les derniers salopards" et dernièrement avec Booba, Maes n'a pas eu d'autre choix que de partir s'exiler carrément à DubaÏ avec sa famille, le temps que tout se calme un peu. Mais sa carrière n'est évidemment pas terminée et aujourd'hui, une autre nouvelle est tombée le concernant mais c'est une bonne nouvelle, heureusement : Maes a obtenu le titre du "meilleur rappeur du 93"!

C'est le pureplay MidiMinuit qui lui a dédié cette palme très convoitée... En effet, Maes est loin d'avoir été le seul à concourir pour cette jolie victoire. Parmi ses concurrents on retrouve :

- Sofiane

- Vald

- Kaaris

- Kalash Criminel

- Sadek...

De jolis noms talentueux pourtant, c'est bien Maes qui a obtenu le titre du meilleur rappeur du 93, succédant ainsi à NTM.

Ce choix n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes, qui, pour certains, ne se sont pas gênés pour donner leur avis en commentaires :

"C'est honteux", "il est où Kaaris ?", peut-on ainsi lire... On attend aussi la réaction de Booba qui, compte tenu de ses nouvelles relations avec le Sevranais, ne devrait sans doute pas manquer d'ajouter son grain de sel...

Malgré tout, Maes, ravi par son joli titre, s'est empressé de partager la bonne nouvelle dans sa story Instagram :