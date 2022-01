Sofiane, PLK et Heuss L'Enfoire à la Shtar Academy saison 2

Un castin 5 étoiles pour cette deuxième saison.

Les liens entre le rap français et l'univers carcéral sont assez étroits, puisque le rap est la musique la plus écoutée dans les maisons d'arrêt de France. De plus, les rappeurs sont eux-mêmes inspirés dans leurs textes par les séjour en prison dans leurs entourages. C'est donc bien normal que les rappeurs français renvoient un peu de force à tous les prisonniers de temps en temps. L'initiative de la Shtar Academy, lancée en 2014 par Mouloud Mansouri, s'inscrit dans cette démarche de mettre la lumière sur les talents présents en prison, qui sont nombreux.

Après la saison 1 qui avait très bien marché en 2014, avec La Fouine, Disiz, Niro, médine, Orelsan, Nekfeu et plein d'autres, on va apparemment avoir droit à une deuxième saison de la Shtar Ac' ! Apparemment, le casting s'annonce là aussi très prestigieux, puisqu'on a pu voir plusieurs grands noms défiler sur le compte Instagram de l'événement : Sofiane, jamais bien loin quand il s'agit de s'impliquer dans une cause, mais aussi PLK, Heuss l'Enfoire, ZKR, Hornet La Frappe, OldPee, Leto, S.Pri Noir ou encore Larry ont été pris en photo en train de participer aux côtés des membres de la Shtar'Ac.

On apprend donc qu'un deuxième opus est en route, après le premier sorti en 2014 qui avait fait pas mal de bruit. Sofiane aurait même tourné un clip à la maison d'arrêt de Fresnes pour mettre en avant les nouveaux détenus-stars du projet. On espère aussi que cette initiative permettra de montrer à quelques prisonniers que même maintenant il existe pour eux d'autres chemins, qu'ils peuvent avoir de nouvelles perspectives.