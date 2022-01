Kaaris et Kalash Criminel : découvrez le tracklisting de "SVR"

L'album sortira le 28 janvier prochain.

C'est assurément l'un des projets les plus attendus de l'année dans le rap français : la combinaison sevranaise entre Kaaris et Kalash Criminel sur leur album commun "SVR". Et pour faire encore grimper la température, les deux rappeurs ont dévoilé le tracklisting de leur projet sur lequel on rertrouvera qu'un seul invité mais quel invité puisqu'il s'agit de Freeze Corleone et, franchement, on attend le feat entre les trois fort ! D'autant que le titre donne clairement une bonne indication sur l'ambiance puisque le morceau s'intitule "'Apocalypse".