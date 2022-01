Vald : ses précommandes explosent !

Il cartonne avant même la sortie officielle de l'album !

Ça y est, la barre des 30 000 ventes a été dépassée en 48 heures seulement et uniquement avec les précommandes pour "V". Vald est donc en train de suivre les traces d'Orelsan dont l'album "Civilisation" était disque f'or avant même sa sortie. Un succès monstrueux pour Vald, le label Hall Access et sa propre structure Echelon Records. Et il devrait certainement battre des records puisque son opus n'est attendu que pour début février.

Malgré la petite mésaventure de son clip (pour le son "Anunnaki" et son visuel trash), censuré, le rappeur a gardé le sourire...Et il peut ! Puisque ça n'a tout de même pas empêché le morceau de se hisser en haut des différents Top Singles des plateformes de streaming.

????Vald a réalisé plus de 30.000 précommandes pour son nouvel album, en seulement 48h ! pic.twitter.com/2HS8uKTgkP — rvpfr (@rvpfr_) January 10, 2022

????Vald explose les scores en réalisant 30.000 ventes en précommandes de son nouvel album, en 48h !



Pour rappel, le projet sort en février. pic.twitter.com/uQu103poHH — Kultur (@Kulturlesite_) January 10, 2022

On attend tous et toutes avec impatience ce prochain album solo dont la date de sortie a été révélée justement dans le clip censuré d'"Anunnaki". Il sera disponible le 4 février en streaming mais également en version physique. Cinq éditions différentes sont proposées et elles sont déjà disponibles en commande et précommande. Ce qui est certain, c'est que tout risque de partir très vite... Preuve, que le retour de Vald était plus qu'attendu, lui qui n'avait plus donné grand signe de vie après la sortie de "Ce monde est cruel", en octobre 2019...

2022 sera certainement son année !