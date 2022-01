Vald : son clip "Anunnaki" censuré sur YouTube

A cause d'une piqure ?

Les réseaux sociaux en veulent-ils aux rappeurs français ou à leurs positions ? Toujours est-il qu'après Booba et son compte Twitter suspendu sans que l'on sache vraiment pourquoi mais qui paie sans doute à la fois ses attaques contre Gims et contre le pass vaccinal en France, voici que Vald dont le clip du dernier morceau, "Anunnaki", tout juste sorti hier a été suspendu de YouTube. Là aussi, il est question d'aiguille et d'actualité. Faut-il y voir un rapport de cause à effet ? La coïncidence est plus qu'intrigante même si les raisons des deux mouvements ne semblent pas liés mais restent tout aussi obscur.

C'est sur Twitter que Vald a appris à sa communauté que le premier extrait de son futur album attendu pour le 4 février, "Anunnaki", a été censuré par la plateforme de diffusion de vidéo. Heureusement, Vald garde un tant soit peu le sens de l'humour en se demandant si avec l'argent mis dans le clip, il n'aurait pas mieux fait d'acheter des streams...