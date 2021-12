Vald : il va falloir attendre son nouvel album

Tous les détails ne sont pas réglés.

Vald a effectué son grand retour avec une vidéo d'une douzaine de minutes regroupant cinq nouveaux morceaux et annonçant les dates de sa tournée. On pensait dès lors que l'album allait suivre assez rapidement. Mais il semble que le rappeur d'Aulnay-sous-bois n'ai pas encore totalement décidé de la façon dont il allait travailler ce nouveau projet et il se pourrait qu'on l'attende un peu plus que prévu.

Sur Twitter, il a notamment répondu à une question d'un internaute sur le tracklisting. Vald a alors expliqué :

"Je réfléchis encore au tracklist je ne sais pas quel(s) son(s) sera(ont) sur la version standard sur les plateformes et le(s)quel(s) sera(ont) sur les éditions bonus que en version physique."