Justin Bieber en pourparlers pour chanter à la finale de la Coupe du Monde

Le chanteur Justin Bieber pourrait finalement être choisi à la place de Drake pour performer à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2026.

La Coupe du Monde avance à grands pas, et on arrive déjà aux 1/8èmes de finale de cette grande fête du football. D'ailleurs, la France s'apprête à rencontrer le Paraguay dans quelques heures, et pour le moment, à part les "pauses fraîcheurs" insupportables tout ça pour caser un spot de pub Coca-Cola ou autre, on peut dire que la compétition se déroule plutôt bien. Et ce n'est pas fini : les organisateurs nous préparent apparemment un gros show pour la mi-temps de la finale, et ça pourrait bien être Justin Bieber qui assurerait la performance !

Il y a quelques mois, il y avait pourtant de sérieuses informations concernant une éventuelle prestation de Drake à la mi-temps de la finale, le rappeur canadien avait même rencontré Gianni Infantino, président de la FIFA, pour en parler. Mais visiblement, les organisateurs ont tablé sur un artiste différent : d'après TMZ, Justin Bieber serait en pourparlers pour s'occuper du show à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. L'artiste ne serait pas seul : il serait accompagné de Madonna, Shakira et BTS, pour cet évènement qui aura donc lieu au New-York New-Jersey Stadium le 19 juillet.

Evidemment, ici, on aurait préféré une performance de Drake, ou de n'importe quel autre rappeur, mais c'est peut-être le rappeur canadien lui-même qui a fini par décliner la proposition, lui qui est pas mal occupé avec la sortie de "ICEMAN" depuis plusieurs semaines maintenant. Et la FIFA ne voulait peut-être pas que ce concert de mi-temps serve d'occasion pour régler ses comptes en live, car le monde du football n'a pas la même culture du trashtalk que celle du football américain, qui n'avait pas hésité à programmer Kendrick Lamar en finale du Super Bowl, alors qu'il était en plein clash.

Après, jusqu'ici, on avait très bien réussi à se passer du concert de mi-temps dans le football, mais ça c'est un autre débat...