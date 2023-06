Orelsan : son concert de la Défense Arena projeté au cinéma !

Ce sera le 28 septembre 2023.

Orelsan a largement franchi les frontières du rap. A tel point qu'il va faire comme Indochine et diffuser un de ses concerts au cinéma ! Il s'agira de la captation de son show à la Paris Défense Arena. Le film sera visible dans plus de 400 salles en France et dans les pays francophones comme la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Attention cependant, il s'agira d'une séance unique, le 28 septembre 2023. Et surtout, ne tardons pas, les réservations sont déjà ouvertes ! C'est le rappeur caennais lui-même qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux.

Réservations sur CIVILISATION TOUR AU CINÉMA On sort le live de La Défense Arena au Cinéma JEUDI 28 SEPTEMBRE A 20h Séance unique dans plus de 400 cinémas en France, Suisse, Belgique et au LuxembourgRéservations sur http://orelsanaucinema.com