Orelsan nommé Chevalier des Arts et des Lettres

Une des rares décorations qui manquait à son palmarès.

Orelsan est un patron du game français. Plus de 15 ans de carrière, un premier album classique pour toute une génération, et une manière de se renouveler et d'élargir son public assez incroyable. Au fil des années il est devenu un personnage incontournable, et les médias recommencent d'ailleurs à se l'arracher, après les polémiques futiles à propos de ses textes en début de carrière. Avec "Civilisation", puis la réédition "Civilisation Édition Ultime", il a encore franchi une étape.

Il a touché encore plus de monde et réalisé des scores de ventes aujourd'hui inaccessibles aux plus grandes stars de la chanson. Il a également fait une très grande tournée, avec 5 Bercy de suite, et plus d'un demi million de spectateurs se sont donc rendus aux différents concerts d'Orelsan rien qu'en 2022. Tout ça méritait bien une décoration, et c'est désormais chose faite ! En effet, le rappeur de Caen vient d'être nommé Chevalier des Arts et des Lettres, une décision officialisée par le Ministère de la Culture.

Un titre qui lui est décerné pour son impact dans le "rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde". Il est vrai que le rappeur est également devenu une référence dans le cinéma, avec ses nombreux projets: série "Bloqués", film, court-métrages, série-documentaire. Bref, Orelsan est un vrai touche-à-tout et on espère qu'il va continuer sur ce chemin. On le félicite en tout cas, pour avoir réussi à complètement retourné l'opinion médiatique à son sujet en l'espace de dix ans !