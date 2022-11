Orelsan : plutôt une pause que la retraite

La retraite est un sujet central quand on parle d'Orelsan actuellement. Le rappeur caennais laisse en effet planer le doute sur la suite de sa carrière, laissant planer l'idée d'une retraite musicale initiée par la phrase "après ça j'arrête le rap" lancée dans "Montre jamais ça à personne" qui laissait à penser qu'il pensait arrêter sa carrière après avoir exploité à fond son dernier projet "Civilisation". Avec la sortie de "Civilisation perdue", Orel a montré qu'il en avait encore sous le pied, d'autant qu'il continue sa grande tournée. Mais, dans des interviews récentes, il laisse tout de même la porte ouverte à toutes les possibilités quant à son avenir. A la RTBF, il a ainsi répondu à une question sur son avenir :

"Pour l’instant, je vais bien profiter de la fin de la tournée, et après on verra, poursuit Orelsan. Je ne sais pas trop, la musique change, tout change, je n’ai pas trop d’info. J’aimerais bien, justement, me poser et me dire 'Tiens, on va voir quelle est la suite'. L’idée, c’est aussi de se poser un peu, de prendre un peu de recul, et de se dire “Tiens je pars dans autre chose”. Comme tout ce qu’on fait on le fait à fond, faut réfléchir à ce qu’on fait [...] Des fois on a l’impression que je ne fais pas grand-chose entre mes albums mais en fait je fais plein de trucs, entre le cinéma, les doublages, la tournée, je tourne archi longtemps en général."