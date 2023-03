Jul, Ninho et Orelsan sont les artistes les plus écoutés en France

C'est le SNEP qui le dit.

On ne le découvre pas, le rap est bien la musique numéro une aujourd'hui en France. La preuve avec le classement des artistes les plus écoutés dans l'Hexagone dont le podium est composé de Jul, Ninho et Orelsan, respectivement dans cet ordre. Mais ce n'est pas tout, les rappeurs francophones sont sept dans les dix premiers ! Les trois premiers sont en effet suivis de près par PNL en quatrième position et Lomepal qui prend la cinquième place. En sixième position, surprise, ce n'est pas un rappeur mais bel et bien le Taulier, le grand Johnny Hallyday. Viennent ensuite Damso, Nekfeu. Enfin, neuvième et dixième Stromae et The Weeknd. On peut aussi remarquer que ce qui est très fort pour PNL et Nekfeu, c'est qu'ils n'ont rien sorti depuis des années mais leur musique continue de vivre et ça, c'est quand même très fort !