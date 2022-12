Jul, Ninho, Damso, PNL : le rap français domine Spotify

Avec des milliards de streams !

Le classement des artistes urbains francophones les plus streamés sur Spotify, cumulant des milliards de streams, a été dévoilé. On retrouve, sans surprise, un certains N.I sur la première marche du podium.

Comme chaque année, les plateformes font une rétrospective de l’année écoulée en termes de chiffres de ventes et surtout de streaming. Si le rap domine le paysage musical francophone depuis plusieurs années, à l’instar du bilan 2021 dévoilé par le SNEP, il aura été tout aussi productif en 2022. En effet, le rap game n’a pas chômé et nous a gâté de projets, de collaborations, d’albums communs et de singles du début à la fin.

Nos confrères de Midi/Minuit ont donc dévoilé le classement des 30 artistes urbains les plus streamés sur Spotify France. Si aux États-Unis Drake, Bad Bunny et Kanye West composent le trio gagnant sur la plateforme, en France c’est Ninho, Jul et Damso qui arrivent en tête.

📊 Les 5 artistes urbains francophones les + streamés sur Spotify !



🥇 Ninho : 5,7 Mds de streams

🥈 Jul : 5,5 Mds de streams

🥉 Damso : 3,4 Mds de streams

🏅 PNL : 3,1 Mds de streams

🏅 Gims : 3 Mds de streams



Le TOP 30 est disponible sur notre Instagram. pic.twitter.com/BaIPqNdo9W — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 19, 2022

Un classement qui diffère légèrement de celui partagé il y a quelques semaines par le média. En effet, Ninho, qui a vendu plus d’un million d’albums en seulement 2 ans, est à la première place et cumule 5,7 milliards de streams. Jul le talonne avec 5,5 milliards de streams, suivi de Damso avec 3,4 milliards. Le Top 10 se compose ensuite de PNL, Gims, Booba (qui ne sera sûrement pas content de se retrouver derrière son ennemi), Niska, Stromae, Nekfeu puis de la seule femme du Top 30 : Aya Nakamura.

Ces très belles perf’ (on parle tout de même de milliards de streams) prouvent encore une fois l’impact du rap sur la musique en France. Retrouvez le classement complet ci-dessous :