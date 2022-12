Drake, Kanye West et The Weeknd sont les artistes les plus écoutés sur Spotify en 2022 aux Etats-Unis

DRake, Kanye West et The Weeknd sont les artistes les plus écoutés sur Spotify US.

Bad Bunny règne lui sur le monde.

Si, en France, le rap se taille la part du lion avec un trio de tête composé de Jul, Ninho et Gazo dans le classement des artistes les plus écoutés en 2022 sur Spotify, c'est un peu la même chose aux Etats-Unis puisque les premières places sont trustées par Drake, Kanye West et The Weeknd. Seul Bad Bunny vient briser l'hégémonie américaine puisqu'il se classe deuxième du classement. Juice WRLD complétant le top 5... Derrière, il y a aussi du beau monde avec Lil Baby, Kendrick Lamar, le chanteur country Morgan Wallen, Future et YoungBoy Never Broke Again.