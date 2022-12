Ninho : plus d'un million d'albums vendus en seulement deux ans !

Les chiffres de N.I. sont tout simplement fous.

On ne le découvre pas, les chiffres de Ninho sont tout simplement hallucinants ! Il est le rappeur le plus certifié de l'histoire et pas un mois ne se passe sans que l'interprète de "Jefe" n'affole les compteurs ou ne reçoive une nouvelle certification. A seulement 26 ans, N.I. est d'ores et déjà entré dans l'histoire du rap évidemment mais aussi de la musique française. Et surtout, il ne connaît aucune baisse, chute ou descente quelconque comme l'ont très bien montré nos camarades de Midi/Minuit en listant les résultats des projets du rappeur de l'Essonne sur les deux dernières années. Et, vous allez le voir, ses résultats parlent clairement pour lui.

En effet, sur cette période, N.I. a vendu plus d'un million d'albums avec une moyenne de 187 000 ventes par projet ! Des chiffres astronomiques qui font clairement que Ninho le numéro un sur la période. Sans contestation possible. Surtout, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, notamment pour la concurrence, c'est que chacun de ses projets fait mieux que le précédent en termes de chiffres de vente ! Impossible donc de prévoir où le jeune rappeur va s'arrêter...