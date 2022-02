Ninho atteint les 200 certifications!

Il est le premier rappeur francophone a atteindre ce record !

Encore un record au compteur pour Ninho... Alors que les titres "Mood" et "Outro" ont été certifiés single d'or il y a deux jours à peine (le 21 février 2022), NI passe le cap historique des 200 titres certifiés, justement grâce à ces deux dernières récompenses ajoutées à son palmarès. A seulement 25 ans, le rappeur originaire d'Essonne bat donc un record historique, jamais égalé par un artiste en France jusqu'ici.

Si on entre dans les détails, un single d'or équivaut à 15 000 000 écoutes en streaming par titre. Ninho possède actuellement 127 singles d'or, 48 singles de platines et 25 singles de diamant... Et les certifications de ses albums et mixtapes ne sont même pas comptées dans ces récompenses...

Depuis décembre, le 3 précisément, date de sortie de son dernier album Jefe, Ninho enchaîne les récompenses. Les quinze titres de l'album ne proposent aucun featuring et pourtant, au bout d'une semaine seulement, NI avait déjà vendu plus de 66 000 copies de son disque. Ce nouveau record est donc mérité mais n'est pas vraiment une surprise...

Bravo à Ninho et on lui souhaite de continuer sur cette voie là...