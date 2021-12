Ninho bat un nouveau record de ventes

Le rappeur est en constante progression

La fin d'année 2021 était annoncée comme souvent assez mouvementée dans le rap français. Avec notamment pas mal de très grosses sorties au programme, comme Lacrim, Orelsan, Niska, Maes, et évidemment, Ninho. Le jeune rappeur avait tapé tellement fort lors de ses précédentes sorties qu'il était très attendu cette année, et on peut le dire : avec son album "Jefe", qui continent 15 titres en solo, il a encore battu des records. Une semaine après la sortie, c'est l'heure d'essayer de faire un bilan du phénomène.

À la première place du Top Albums de la semaine, "Jefe", nouvel album de Ninho avec 66 685 équivalents ventes ???? pic.twitter.com/wyV44mOFGx — Le SNEP (@snep) December 10, 2021

On se doutait que le streaming allait notamment très bien fonctionner pour Ninho, puisqu'il avait tout simplement fait la meilleure première journée de sortie de l'année avec plusieurs millions de visionnages sur Spotify. Il a même dépassé nos attentes, et en une semaine, il a atteint les 66 000 exemplaires écoulés (ou équivalents streaming) ce qui en fait simplement le meilleur démarrage de sa carrière, et le troisième plus gros démarrage rap français de l'année 2021.

Seuls "Civilisation" et "JVLIVS II" ont fait mieux que l'album de Ninho. Et encore, c'est surtout grâce aux ventes physiques, ou aux précommandes. Ninho, lui, est le véritable roi du stream et avec 56 118 ventes en streaming en une semaine, il réalise le meilleur démarrage de l'histoire du streaming en France. Une consécration pour le jeune rappeur qui fait aujourd'hui figure d'ancien et de taulier du game. Et quand on voit comment certains de ses rivaux dans le game ont peur de lui, on se dit que cette histoire est partie pour durer !