Ninho : les chiffres de "Jefe" continuent leur envol

La domination de N.I. est totale.

Quoi qu'en dise Booba, les chiffres de Ninho continuent de battre des records et "Jefe" est bien le phénomène annoncé, et pas seulement en France. En effet, N.I. péte aussi le score à l'étranger. Battre les records de SCH avec "Jvlivs II" et Orelsan avec "Civilisation", il fallait quand même le faire... Le rappeur du 9.1. l'a fait et avec une certaine aisance...

Avec 12,9 millions de streams, Ninho avait déjà signé le plus gros démarrage de l'année sur Spotify France. Mais ce n'est pas tout. Durant trois jours N.I. a été l'artiste le plsu streamé au monde sur Deezer ! Au monde ! Devant des stars internationales ! En exploit que peu d'artistes français, tous styles confondus peuvent revendiquer.