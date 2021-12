Booba : les fans de Ninho exigent des excuses

B2O a trop parlé…

Suite à la sortie de l’album de Ninho, "Jefe", les fans du rappeur s’en sont pris à Booba sur Twitter. En clair, ils exigent réparation suite aux critiques du Duc sur le talent de Ninho.

Tout peut aller très vite sur les réseaux sociaux. Les réactions peuvent être vives surtout quand il s’agit de rap et de sorties de projets. Les internautes sont toujours à l’affût et dernièrement, c’est Booba qui a fait les frais de la colère des twittos. Le vendredi 3 décembre, Ninho a dévoilé son très attendu album, "Jefe". Ça été carton plein pour N.I qui affiche déjà des scores impressionnants notamment sur Spotify.

Cependant, avant la parution de l’opus, le chanteur de 25 ans avait déclenché la colère de Booba. En pleine promotion de "Jefe", il avait déclaré que son projet serait "le meilleur de tous les temps". Une affirmation faite pour taquiner Maes dans une atmosphère bon enfant. Mais, c’était sans compter sur Kopp et son goût pour la provocation. Il avait alors enchaîné Ninho sur Instagram ou encore sur Twitter et était même allé jusqu’à lui proposer un duel musical. Même si N.I n’avait pas répondu aux attaques de B2O, l’affaire n’est pas passée inaperçue, d’autant plus que Booba en a rajouté une couche la veille de la parution du projet.

Une fois "Jefe" disponible, la décision des internautes a été sans appel. Ils valident l’album et veulent que Booba s’excuse pour ses propos. Quand certains espèrent qu’il reconnaisse le talent de Ninho et la qualité de son projet, d’autres se sont moqués de B2O. À l’instar de l’artiste sur Twitter, les twittos ont été inspirés, mais surtout sans pitié. Voici quelques exemples :