Ninho : les chiffres fous de "Jefe"

Record en vue pour Ninho.

Si tout se passe "Comme Prévu" depuis l'arrivée de Ninho dans le rap game français, les attentes autour de son dernier album auraient pu faire dérailler la machine. Car avec son hyper productivité (8 projets depuis 2016) et son talent, le rappeur était attendu au tournant. Encore plus après la mini-embrouille avec Booba, et les déclarations de NI sur ce "meilleur projet de tous les temps". Mais il a répondu présent : en à peine 24h, "Jefe" a déjà commencé à faire tomber les records de streaming.

????NINHO réalise le meilleur démarrage de l’année sur Spotify France en 24h !



12.900.000 STREAMS ????



Cette année il se place devant JVLIVS II (11.6M) ou Civilisation (10.3M) pic.twitter.com/igIrjDrKAF — RAPLUME (@raplume) December 4, 2021

L'album de Ninho vient en effet de réaliser le meilleur démarrage de l'année de Spotify en France, avec 12,9 millions de streams en 24 h, devant "Civilisation" d'Orelsan (10,3 millions) et "JVLIVS" (11,6 millions). Un score qui le place donc de fait en tête de tous les charts. D'ailleurs, sur la plateforme de streaming suédoise, il a réussi à placer les 15 titres de son album aux 15 premières places du classement des morceaux les plus écoutés.

Bon ben 15/15 sur Spotify ???????? aussi pour Ninho ! ???? @ninhosdt pic.twitter.com/NiTMiLEuS9 — 100% Rap en Français ! ???? (@RapEnFrancais) December 4, 2021

Le rappeur est donc arrivé à faire plus fort qu'avec "Destin", qui avait atteint 11,7 millions de streams avec 18 titres. Avec "Jefe", Ninho est à environ 860 000 écoutes en moyenne par morceau. Les titres "Jefe" et "VVS" semblent être ceux qui fonctionnent le mieux, avec chacun plus d'un million d'écoutes. Bravo à NI qui a réussi à répondre aux attentes de tout le monde et à faire presque fermer sa bouche à Booba, qui, devant le succès indéniable du projet, s'est contenté de reposter les critiques de vieux twetos anonyme au sujet de l'album. Quand tes adversaires commencent à prendre le seum, c'est là que tu sais que tu as gagné...

DESTIN :

18 titres

11,7M stream en 24h sur Spotify France

650k stream par titre en moyenne



JEFE :

15 titres

12,9M stream en 24h sur Spotify France

860k stream par titre en moyenne



Encore une progression pour Ninho ???? pic.twitter.com/TlQEGtMblb — RapFrActus ???? (@RapFrActus) December 4, 2021