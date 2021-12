Ninho, Naps, Jul sont les artistes les plus écoutés de l'année

Spotifiy et Apple Music ont dévoilé leurs classements.

La fin d'année, c'est évidemment l'occasion de tirer, calmement, le bilan. Les grandes plateformes de streaming ne sont pas en reste et la publication des stastistiques de nos propres écoutes peut créer une certaine effervescence, comme cela a été le cas hier dans la rédaction de Generations. Mais, avant tout, cela permet de voir quels titres et quels artistes ont marqué l'année. Sans réelle surprise, c'est le rap marseillais qui domine avec le succès de Naps et de "La kiffance" notamment, mais Jul, SCH ne sont pas loin derrière. Ninho sort aussi grand vainqueur de cette année 2021 et ce, avant même la sortie de "Jefe" le 3 décembre qui s'annonce d'ores et déjà comme un raz-de-marée ! Parmi les choses remarquables, on peut aussi noter la constance de Booba qui doit être dans ces classements tous les ans depuis dix ans ou encore le phénomène autour de Nekfeu et PNL qui font partie des artistes les plus écoutés de l'année sans avoir sorti aucun projet, ni même aucun titre. C'est dire si le public les aime et aime leur musique !

Par contre, il est assez notable que tous ces classements ne contiennent que des rappeurs ou des gens issus du rap et du milieu dit urbain, preuve ultime (s'il en fallait) que le rap est bien la musique numéro un !