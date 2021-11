Orelsan bat le record de ventes de PNL !

Avec une énorme première semaine !

On s'en doutait mais les chiffres viennent de tomber et ils sont tout simplement époustouflants. Disque d'or avant même la sortie de l'album grâce à une stratégie marketing exceptionnelle et autant de rondelles de CD qu'il y a de titres et donc d'ambiances. Au bout de trois jours, il est déjà presque platine avec 94 306 exemplaires vendus, on savait donc qu'il allait allègrement dépasser les 100 000 mais pas forcément dans ses proportions. Une semaine après la sortie de "Civilisation", les chiffres sont là : le rappeur caennais a écoulé 138.929 de son nouvel album. Et c'est historique parce qu'on ne pensait pas que le précédent record du rap français détenu par PNL et "Deux frères" avec 113 000 ventes seraient un jour battu.

Avec son nouvel album « Civilisation », Orelsan réalise la meilleure entrée de l’année au Top Albums avec 138 929 équivalents ventes, et atteint la certification disque de Platine dès la première semaine de commercialisation ! ???? pic.twitter.com/0OnO8Qk5zW — Le SNEP (@snep) November 26, 2021

Et pourtant, Orelsan est sorti un gros vendredi puisqu'il y avait aussi des albums d'Eddy Mitchell, Adele ou encore Sting, soient de gros vendeurs également. Mais cela faisait quatre ans que les fans attendaient son retour et ils ont répondu présent. Mais cela ne lui suffit pas de battre le meilleur démarrage de l'histoire du rap français, il est aussi en tête des meilleures ventes d'albums pour une première semaine se permettant le luxe de faire mieux qu'un mastodonte, les 118 000 copies du spectacle des Enfoirés. Il fait évidemment mieux qu'avec "La fête est finie" qui avait pourtant un très beau score avec 96 000 ventes.

Dans le détail, Orelsan a vendu 96.615 copies physiques du disque (soit 70% du total), 3.420 téléchargements ainsi que 38.895 équivalents ventes en streaming.

On n'avait pas vraiment de doute mais on ne s'attendait pas forcément à un score aussi impressionnant.

Bravo, Monsieur Orelsan !