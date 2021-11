Orelsan : les chiffres fous de "Civilisation" !

Comme prévu, le rappeur normand fait un carton.

On ne peut pas dire qu'il s'agisse réellement d'une surprise. Le dernier album d'Orelsan, "Civilisation" est un immense succès. Alors même qu'il atteignait quasiment les 50 000 ventes uniquement avec les précommandes, ce qui revenait à dire qu'il était déjà disque d'or avant même la mise en vente du projet, "Civilisation" a continué à casser la baraque puisque les chiffres mid-week, soit les chiffres après trois jours d'exploitation annoncent 94 306 exemplaires vendus. En gros, il lui manque 6000 ventes pour être disque de platine (100 000 exemplaires vendus) en seulement une semaine. Des chiffres de première semaine qui seront évidemment scrutés à la loupe puisque le rappeur caennais est tout à fait en capacité de battre le record de PNL avec l'album "Deux frères" qui s'était écoulé à 113 214 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation et qui est le record de ventes depuis 2010. Avec "Civilisation", Orelsan est totalement capable de faire mieux puisque trois jours après la sortie de son album, il est déjà en avance sur ceux de NOS et Ademo qui comptabilisaient 74 223 ventes au bout de trois jours.