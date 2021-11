Orelsan : les 5 tickets d'or provoquent la folie sur le Web

Le gars se prend carrément pour Willy Wonka !

Avec l'évolution récente du rap et de l'industrie de la musique, une loi semble se dégager : le merchandising, la manière de mettre en vente son produit, d'en faire la promotion, compte parfois autant (et même parfois plus) que le contenu de ce qu'on vend. Transposé au rap, ça donne que ce qui importe, c'est la manière dont vous vendez votre album, pas forcément ce qu'il y a dedans. Orelsan l'a bien compris et il a mis un point d'honneur à rendre historique la sortie de son album "Civilisation", qui était déja disque d'or avant sa sortie on le rappelle.

Il avait déjà fait très fort en proposant 15 versions physiques différentes pour son album, dont certaines en éditions très limitées. Un succès qui s'était vite remarqué sur les précommandes notamment. Mais à côté de tout ça, Orelsan a également dissimulé des tickets d'or dans 5 copies physiques différentes. 5 tickets pour une place VIP parmi les fans d'Orel, puisque les tickets vous permettront d'assister gratuitement à tous les concerts du rappeur, et ce, à vie !

Une récompense qui a de quoi affoler les fans. Dans une annonce postée sur Instagram, Orelsan donne quelques précisions sur ce petit happening, avec toujours autant d'humour. On le voit notamment presser lui-même ce CD d'or, avant de l'envoyer en France, sans savoir où. En plus de tout ça, le rappeur de Caen a annoncé qu'ils avaient également produit 4 nouvelles versions physiques avec des couleurs différentes, devant le succès de la première vague de précommandes.