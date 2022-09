Orelsan, Ninho et Jul sont les rappeurs qui ont vendu le plus d'albums en 2022

Orelsan, Ninhio et Jul sont les rappeurs qui ont vendu le plus de disques en 2022.

Mais le classement recèle aussi de quelques surprises.

L'année 2022 est encore loin d'être terminée, mais la rentrée est le bon moment pour dresser un premier bilan. Sans préjugé des albums qui vont sortir au cours de ces prochaine mois, le compte Twitter Ventes Rap a dressé la liste des 20 albums les plus vendus de l'année en se basant sur les chiffres du SNEP. Sans grosse surprise, Orelsan est numéro un avec "Civilisation" suivi par Ninho et "Jefe", lui-même talonnée par Jul et "Extraterrestre".