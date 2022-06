Orelsan : les chiffres de "Civilisation" augmentent encore !

Grâce à la mise en vente de vinyles, Orelsan augmente les chiffres de son dernier album de plus de 300% !

Le 11 mai Orelsan a encore régalé ses fans en sortant une collection collector de vinyles de "Civilisation". Inspiré du concept physique de l'album, cette collection est composée de 15 modèles de vinyles composé chacun de 1 500 exemplaires soit au total 22 500 éditions mis en vente. Grâce à cette stratégie commerciale, le rappeur originaire d'Alençon a pu retrouver la deuxième place du classement des ventes cette semaine.

En effet le rappeur a signé une remontée exceptionnelle en écoulant au total 19 465 exemplaires de son projet "Civilisation", sorti il y a plus de six mois. L’artiste a ainsi permit une augmentation de 303% des ventes par rapport à la semaine précédente, où il avait vendu légèrement moins de 5 000 exemplaires.

Néanmoins, cette énième stratégie commerciale n'a pas plu à tout le monde. Certains fans du rappeur n'ont pas été conquis par l'idée étant donné que l'album a déjà été certifié disque de diamant. Malgré tout, la majorité de la communauté d'Orlesan a apprécié ces vinyles collector : un des 15 modèles proposés est déjà sold out et d'autres ne devrait pas tarder à le suivre.

Actuellement en tournée, l'auteur de "L'odeur de l'essence" propage sa musique et notamment son dernier album dans l'Hexagone entier. Entre cette tournée et ses stratégies commerciales, Orelsan maintient le succès de son album et rebondit notamment avec ces nouveaux vinyles collector.