Kanye West : Adidas a trouvé comment se débarrasser des Yeezy

Après des mois de débats.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Kanye West a perdu son partenariat avec Adidas. Depuis, la marque aux trois bandes semblait avoir du mal à trouver une solution pour ses stocks de Yeezy restants. En effet après de longs débats, une solution vient d'être tout juste trouvée par les équipes d'Adidas. Il est donc décidé qu'une première partie du stock sera remis en vente dès la fin du mois du mai, comme l'annonce la marque dans un communiqué.

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de commencer à sortir certains des produits Adidas Yeezy restants. La vente et le don étaient l'option préférée de toutes les organisations et parties prenantes à qui nous avons parlé. [...] Nous pensons que c'est la meilleure solution car elle respecte les conceptions créées et les chaussures produites, elle fonctionne pour nos employés, résout un problème d'inventaire et aura un impact positif sur nos communautés."

Et ce n'est pas tout. Adidas le précise, tous les fonds récoltés par les ventes seront reversés à deux associations : la Ligue anti-diffamation et l'Institut Philonise & Keeta Floyd pour le changement social. Deux structures qui n'ont pas été choisi au hasard, puisqu'elles luttent chacune contre l'antisémitisme et les discriminations. C'est donc pour la marque aux trois bandes une manière de se désolidariser une bonne fois pour toutes des récentes frasques médiatiques de Kanye.

"Il n'y a pas de place dans le sport ou la société pour aucune sorte de haine et nous restons déterminés à lutter contre elle."

De son côté, Kanye West n'a (pour l'instant) pas réagi à cette annonce et semble plutôt bien vivre la fin de ce partenariat.