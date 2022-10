Kanye West : lâché de toutes parts, il perd son partenariat avec Adidas et son statut de milliardaire

Ye est devenu un paria.

On a beau savoir que Kanye West est bipolaire et sujet à des crises qui lui font dire et faire n'importe quoi, il semble que cette fois personne n'ait envie de passer l'éponge et que ses propos antisémites ait vraiment choqué le monde et surtout ceux qui travaillent avec lui. Cela aurait déjà pu être le cas quand il a soutenu Trump sans réserve mais c'est finalement aujourd'hui : Ye est lâché par tout le monde. Def Jam ne veut plus travailler avec son label G.O.O.D Music, Balenciaga et Gap ont dénoncé leur collaboration, ses avocats sont partis, son agent également, il ne lui reste plus grand-chose, d'autant plus que ses autres partenaires sont en train également de quitter le navire. On a ainsi appris qu'Adidas a rompu les liens avec le rappeur, avec effet immédiat. La marque aux trois bandes a expliqué sa position dans un communiqué publié sur son site Internet.

"Adidas ne tolère pas l'antisémitisme ou tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye sont inacceptables, haineux et dangereux et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise. Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye, de mettre fin à la production de produits de marque Yeezy et d'arrêter tous les paiements vers Ye et à ses sociétés. Adidas arrête l'activité Adidas Yeezy avec effet immédiat."

Conséquence immédiate : Kanye West n'est plus milliardaire...

La conséquence immédiate est un énorme manque à gagner pour Kanye West qui, selon Forbes, a immédiatement perdu son statut de milliardaire dont on se rappelle qu'il avait aussi fait polémique, le rappeur contestant les chiffres du magazine économique.

Selon le rapport publié par Forbes, la valeur nette de Kanye West a pris un coup énorme et a été "altérée" immédiatement après l'annonce d'Adidas et la fin de son partenariat avec Ye, de l'arrêt de la production de tous les produits de marque Yeezy et de tous les paiements au rappeur-producteur. Ce rapport calcule que la valeur nette de Kanye West est d'aujourd'hui 400 millions de dollars. Ses actifs sont composés de son catalogue musical, de liquidités, de biens immobiliers et d'une participation de 5% dans la marque Skims de Kim Kardashian.

🚨 Forbes vient de retirer Kanye West de sa liste de milliardaire !



D’après le magazine, Kanye ne vaudrait que 400 millions sans son deal avec Adidas. pic.twitter.com/1UGsZDHYV8 — WRLD (@wrld_mag) October 25, 2022 🚨 En seulement quelques heures, Kanye West vient de perdre GROS suite à ses propos antisémites :



• Lâché par GAP

• Lâché par Vogue

• Lâché par Adidas

• Lâché par Balenciaga

• Lâché par tous ses avocats

• Ses streams en baisse de 25%



Le rappeur n’est plus milliardaire. pic.twitter.com/9K2D8SRQ6H — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 25, 2022 Mais ce n'est pas tout, Kanye West a aussi perdu des superstars de la NBA et de la NFL qui avaient signé avec son agence Donda Sports. Aaron Donald, All-Pro des Rams de Los Angeles, et la star des Celtics de Boston, Jaylen Brown, ont tous deux révélé qu'ils quittaient l'agence dirigée par Kanye à cause de ses propos antisémites. Aaron Donald a notamment expliqué : "Notre famille a pris la décision de se séparer de Donda Sports. Les récents commentaires et manifestations de haine et d'antisémitisme sont exactement le contraire de la façon dont nous choisissons de vivre nos vies et d'élever nos enfants. Nous les trouvons irresponsables et cela va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons en tant que famille."