Diddy remplace Kanye West dans le classement des milliardaires

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Dans la tourmente depuis plusieurs semaines suite à ses propos antisémites, Kanye West perd chaque jour un peu plus de sa fortune. Ecarté par Balenciaga, Adidas, ou encore Def Jam, il ne reste plus grand chose à Ye. Du moins plus grand chose pour faire de lui le deuxième au classement des rappeurs milliardaires, classement qu'il a d'ailleurs quitté, puisqu'il n'est plus du tout milliardaire. Selon un rapport publié par Forbes, la valeur nette de Kanye West est aujourd'hui de 500 millions de dollars.

Le rappeur de Chicago a donc cédé sa place à Diddy, qui devient le deuxième rappeur milliardaire juste derrière Jay-Z, avec une fortune avoisinante un peu plus d'un milliard de dollars. Ce qui lui rapporte le plus, c'est son partenariat pour la vodka Cîroc avec Diago, mais aussi celui avec la Tequila DeLeón, ou encore sa chaine de télévision Revolt. Ces différentes sources de revenus lui ont en tout cas permis de gagner 90 millions de dollars rien que sur l'année dernière.

Diddy is officially a billionaire 💰 pic.twitter.com/wSnXbHLPbA — Hot Freestyle (@HotFreestyle) October 28, 2022

S'il devrait avoir du mal à récupérer sa position au classement, Kanye ne devrait pas non plus perdre encore plus d'argent. Ce qui le maintient encore à flot, ce sont ses 5% de part chez SKIMS, marque de vêtements de Kim Kardashian, mais aussi ses droits sur ses enregistrements musicaux. Et même sur Adidas a renié son partenariat avec lui, Ye reste techniquement encore le propriétaire de Yeezy.