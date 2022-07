Rihanna devient la plus jeune femme milliardaire autodidacte d'Amérique

On ne l'arrête plus.

Rihanna continue de briser les barrières en tant qu'entrepreneure. La chanteuse de 34 ans est maintenant la plus jeune femme milliardaire autodidacte d'Amérique grâce à l'empire qu'elle a construit grâce à ses efforts musicaux et entrepreneuriaux (source NBC4).

La native de la Barbade a officiellement atteint le statut de milliardaire en août 2021. Habituée aux distinctions, elle a récemment fait partie de la liste annuelle des femmes autodidactes les plus riches de Forbes aux États-Unis, pour la troisième année consécutive. Rihanna, de son vrai nom Robyn Fenty, est la seule milliardaire de moins de 40 ans à figurer sur la liste estimée.

Maintenant, sa valeur nette est estimée à 1,4 milliard de dollars et, bien qu'une partie de ce montant se soit accumulée grâce à son succès dans le secteur de la musique, une grande partie provient de ses sociétés de vente au détail, notamment Fenty Beauty, Fenty Skin et Savage X Fenty. Dans une précédente interview avec The New York Times, l’auteure du tube "Bitch Better Have My Money" a déclaré que réussir financièrement ne l'empêcherait pas de travailler.

La superstar mondiale a également admis que la fortune qu'elle a amassée n'est pas seulement pour elle, mais pour aider les autres.

"Mon argent ne me concerne pas ; je me dis toujours que je peux aider quelqu’un d’autre." "Le monde peut vraiment vous faire croire que les mauvaises choses sont prioritaires, et cela vous fait vraiment manquer le cœur de la vie, ce que signifie être en vie."

Lorsqu'elle ne définit pas les tendances ou n'est pas en tête de la liste des milliardaires autodidactes du pays, la crooneuse à l’origine du hit "Diamonds" remplit un nouveau devoir, celui de mère. Elle a récemment fait sa première apparition publique pour soutenir son petit ami ASAP Rocky avec qui elle a eu un petit garçon en mai dernier.