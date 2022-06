Rihanna ne peut plus se passer de son fils

Elle est sur un petit nuage !

Rihanna est maman depuis bientôt deux semaines. La chanteuse a donné naissance à un petit garçon le 13 mai dernier. Une nouvelle qui en a ravi plus d’un, le papa le premier. Et pour cause !

C’est le premier enfant des deux superstars après deux ans de relation amoureuse. On se souvient qu’A$AP Rocky et Riri avait commencé par de l’amitié et on soupçonne qu’ils aient officialisé leur couple par un mariage il y a peu de temps comme nous le montre le scénario du dernier clip de Rocky, "D.M.B" dans lequel figure également sa baby mama Rihanna. Depuis son accouchement la nouvelle maman demeure sur un long fleuve tranquille. La CEO de Fenty Beauty qui avait choisi d’accoucher à Los Angeles pour avoir plus d’espace, nage dans le bonheur totale aux côtés de son petit bébé.

C’est dans le magazine People qu’on retrouve les quelques mots d’un proche des nouveaux parents qui affirme que tout va bien pour la famille Mayers.

"Etre un nouveau parent est bien sûr un ajustement, mais ils vont très bien. Leur petit garçon est en bonne santé et Rihanna est tout simplement en admiration devant lui. Elle était vraiment très excitée de devenir maman. Et elle a adoré ça. Rencontrer son fils était bien sûr aussi extrêmement spécial. Désormais, Rihanna le quitte à peine. Elle est une maman fantastique. Elle voulait accoucher à Los Angeles car elle a une grande maison avec un jardin. Elle aime s'asseoir dehors avec son bébé. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne semble pas pressée de retourner au travail. En ce moment, ce qu'elle préfère c'est être tranquille avec son bébé".

Au-delà du fait que tout semble aller pour le mieux dans le quotidien de la milliardaire âgée de 34 ans, beaucoup attendent toujours et gardent espoir sur un retour dans la musique de la part de la parolière barbadienne. Toutefois, même en étant absente musicalement parlant, l’interprète à la carrière de plus de 15 ans n’est pas à plaindre en ce qui concerne les ventes de ses projets. Encore aujourd’hui, elle continue d’être écoutée très massivement et dans le monde entier.

À ce jour, l’artiste compte déjà plus de 500 000 albums vendus aux États-Unis en 2022, l’année ayant commencé il y a seulement 6 mois.

.@rihanna has now sold over 500,000 total album units in the US in 2022. — chart data (@chartdata) May 19, 2022

On peut dire que ce succès incontestable lui permet de prendre du temps pour elle, son fils et son mari car même sans la musique il lui reste ses entreprises. L’urgence de se remettre à enregistrer des titres n’a donc pas sa place pour Robyn aka Rihanna.