Rihanna : les chansons dont elle est le plus fière

"Shine bright like a diamond ! "

Rihanna sort de plus en plus depuis qu'elle a annoncé qu'elle attendait son premier enfant avec A$AP Rocky. Ses fans attendent toujours des nouvelles de son neuvième album studio tant attendu, mais Riri n’en dit pas plus. Mais, elle se fait un plaisir de parler de ses anciennes compositions.

Ce lundi 14 mars, Rihanna s’est retrouvé avec la célèbre makeup artist Mikayala Nogueira qui cartonne sur TikTok lors du lancement de son événement Fenty Beauty à Los Angeles. Interrogée sur les chansons qu'elle préfère, elle a ri avant de révéler ses favorites.

Voilà comment Nogueira a amené le sujet avant que la mégastar de Roc Nation n'éclate de rire :

"Les gens veulent savoir quand sortira l'album, mais j'ai une meilleure question. Quelle est la chanson dont tu es la plus fière ?"

Rihanna répond spontanément :

"Oh, m*rde ! Le plus fier ?! J'aime "Needed Me" et j'aime aussi beaucoup "Diamonds".

Tiré de son album sorti en 2012 "Unapologetic", "Diamonds" est devenu le 12e single de Rihanna à atteindre la première place du Billboard Hot 100 tout en étant en tête dans plus de 20 pays. Depuis, La chanson a été certifiée sept fois platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) et est l'un des singles les plus vendus de tous les temps.



"Needed Me" est sur le dernier projet de Rihanna, "ANTI" sorti en 2016, et a fait ses débuts à la 7e place du Billboard Hot 100. Il a été son hit le plus long, passant seize semaines dans le top 10 et lui a même valu une nomination pour la meilleure performance R&B à la 59e cérémonie des Grammy Awards.

Et vous, quelle est votre chanson préférée de Rihanna ?