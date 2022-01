Travis Scott : une pétition pour qu'il performe à Coachella

Depuis le drame qui a frappé le festival Astroworld faisant dix morts et des centaines de blessés, Travis Scott est devenu persona non grata. Les marques ont annulé les contrats qu'elles avaient avec le rappeur de Houston alors qu'il a été déprogrammé de tous les événements dans lesquels il devait se produire. Les fans du rappeur de Houston ont décidé que leur idole avait assez payé alors même qu'il n'a pas été reconnu coupable de la catastrophe et qu'une enquête est en cours. Alors, ils ont lancé une pétition afin qu'il puisse se produire sur la scène du festival Coachella comme cela était initialement prévu avant qu'il ne soit remplacé par Harry Styles.

"Après que Coachella ait injustement retiré Travis Scott de la programmation et l'ait remplacé par Harry Styles, ils doivent revoir leur position et le reprend immédiatement. Nous savons tous que la tragédie d'Astroworld n'était pas de la faute de Travis. Laissez-le se remettre à se produire sur les plus grandes scènes."