Travis Scott perd sa collab avec Dior

La marque de luxe Dior a annulé sa collaboration avec le rappeur.

On peut dire que l'artiste américain Travis Scott, d'abord producteur, puis rappeur et aujourd'hui designer et mannequin, n'est pas dans a meilleure période de sa vie. Il est peut-être même dans la pire, puisque le kid de Houston semble sur le point de perdre tout ce qu'il avait acquis jusqu'ici, à seulement 30 ans. Depuis la tragédie de l'Astroworld Festival, qui a fait dix victimes au total, le rappeur est régulièrement montré du doigt pour son comportement sur scène alors que les secours étaient déjà dans la fosse pour tenter de sauver des gens.

Un comportement assez "léger" et "insouciant", le moins qu'on puisse dire, puisque l'artiste avait simplement continué à chanter et à mettre le feu comme si de rien n'était. Maintenant qu'il est établi par l'enquête que toutes les victimes sont mortes asphyxiées à cause du mouvement de foule, Travis Scott commence petit à petit à perdre des sponsors. Cette fois, c'est Dior qui a reporté de manière indéfinie sa collaboration avec Travis et son label Cactus Jack.

Dans un communiqué, la marque précise : "Par respect pour toutes les personnes touchées par les événements tragiques d'Astroworld, Dior a décidé de reporter indéfiniment le lancement des produits de la collaboration Cactus Jack qui devaient initialement faire partie de la collection été 2022". A côté de ça, le rappeur continue aussi de se faire régulièrement annulé en concert ou en festival. On espère tout de même que Travis Scott ne sera pas le seul à payer pour cette tragédie.

Car un rappeur seul n'a ni le pouvoir ni l'autorité pour arrêter un concert en plein mouvement de foules, et on aimerait bien que les autorités présentes sur place ainsi que les organisateurs prennent eux aussi leurs responsabilités. Ainsi que les gens qui, dans le public, sautaient et dansaient sur les véhicules ambulanciers, les empêchant d'arriver jusqu'aux victimes.