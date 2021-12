Travis Scott : bientôt son retour en musique ?

Après le drame qui s'est déroulé lors de la dernière édition de l'Astroworld Festival, on pensait "Utopia", le prochain album de Travis Scott, enterré pour un bon moment. Mais, il semble qu'au contraire, si on en croit les médias américains, cet opus n'ait jamais été aussi près de voir le jour... Une manière, sans doute, pour l'artiste de continuer à aller de l'avant malgré les nombreuses plaintes dont il fait l'objet.

Ce sont les fans qui, une nouvelle fois, se sont aperçus que les choses avaient évolué et notamment sue la bio du rappeur sur son compte Instagram avant changé et qu'il était de nouveau question d'"Utopia", son prochain album. En effet, ils ont vu apparaître le nom du projet en lettres capitales sous la photo de Travis Scott. Un terme que La Flame avait discrètement retiré après la tragédie du 5 novembre dernier.

Evidemment, cela ne présage rien quant à une sortie prochaine de cet album mais cela reste une possibilité d'autant que c'est un disque que Travis Scott tease déjà depuis un certain temps. Dès le printemps 2021, il révélait au magazine i-D qu'il voulait explorer de nouvelles directions musicales et essayer de travailler avec de nouvelles personnes. Depuis, le rappeur de Houston a d'ailleurs sorti deux singles, "Escape Plan" et "Mafia" mais le drame qui s'est déroulé lors de la dernière édition de l'Astroworld Festival a mis fin à cette campagne de promotion.

Mais ce n'est pas tout, Roddy Ricch qui vient de sortir son album "Live Life Fast" a déclaré dans une interview à Complex qu'il avait travaillé avec La Flame et qu'ils avaient largement de quoi sortir un projet commun.