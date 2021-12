Travis Scott : de nouvelles plaintes réclament 10 milliards de dollars !

La Flame va avoir du mal à s'en sortir.

Travis Scott et les organisateurs de l'Astroworld Festival doivent déjà faire face à des centaines de plaintes à la suite du mouvement de foule qui a tué dix personnes et en a blessé des centaines d'autres durant la manifestation. Si le rappeur et son équipe juridique cherche à faire annuler de nombreuses plaintes et à dégager La Flame des poursuites, celles-ci continuent pourtant de s'accumuler. Un nouveau cabinet de Houston a déposé une nouvelle plainte massive au nom de 1500 spectateurs et demande dix milliards de dollars ! Avec ce dernier dépôt, le nombre de plaintes grimpe jusqu'à 2800.

Le cabinet Coon, qui vient de déposer les 1500 plaintes s'est de son côté organisé avec les autres avocats pour réunir tous les cas impliqués dans une seule salle d'audience. Une première audience est d'ailleurs prévue le 13 décembre.

Brent Coon a également fait une déclaration :

"En plus de plaider des tragédies de masse très médiatisées dans tout le comté au cours des 35 dernières années, je dirige également une société de promotion de concerts depuis plus de 20 ans et je sais très bien comment vous êtes censé planifier ces événements. Ce qui s'est passé à Astroworld est une tragédie inadmissible et il est important que justice soit rendue pour toutes les personnes touchées. Je pense que notre cabinet est le mieux placé pour aider à mener cette affaire, non seulement en raison du nombre de victimes qui nous ont choisi pour les représenter mais également parce que nous possédons une vaste expérience juridique."

Travis Scott a beau essayé de s'extraire de cette bataille juridique, il va être compliqué pour lui de s'en sortir vraiment...