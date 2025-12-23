PNL organise une distribution de cadeaux dans les Tarterêts pour les enfants !

Chaque année, PNL revient dans son quartier pour offrir un moment de joie aux enfants des Tarterêts. Une tradition qui rassemble toute la communauté.

Comme chaque année, Ademo et N.O.S ont décidé de redonner à leur quartier des Tarterêts en organisant une distribution de cadeaux pour les enfants. L’annonce a été faite via les réseaux sociaux : "Pour tous les ENFANTS, on a bien dit ENFANTS des Tarterêts, distribution de cadeau au terrain à côté du local Tremplins, RDV 16h30 inshaAllah". Fidèles à leur engagement, PNL veillent à ce que cet événement solidaire reste un moment convivial et familial.

Les organisateurs ont rappelé aux participants de respecter les consignes pour que tout se déroule dans la bonne humeur. "S'il vous plaît écouter les organisateurs, il y aura aussi à manger pour tout le monde inshaAllah", ont-ils précisé. Cette initiative reflète l’attachement de PNL à leur quartier et leur envie de partager un moment unique avec les plus jeunes.

Cette distribution annuelle n’est pas seulement un geste de générosité : elle permet également de rassembler la communauté et de célébrer les liens familiaux et amicaux. Même si un retour musical de PNL n’est pas prévu pour le moment, les deux frères restent des figures incontournables du rap français, tandis que les titres de leur dernier album "Deux Frères" continuent d’amasser les certifications. Cette initiative montre que leur influence dépasse la musique et que leur engagement envers leur quartier reste intact.