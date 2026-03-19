Oli explique le précieux conseil financier donné par Don Choa

Alors qu'il est en pleine promo pour l'album de Bigflo & Oli, "Karma", Oli a livré une anecdote surprenante au sujet de Don Choa qui lui a donné un concert très, très important.

Les choses se passent plutôt bien pour Bigflo & Oli, qui ont dévoilé leur tout nouvel album "Karma" la semaine dernière. Un album qui s'estécoulé à plus de 20 000 exemplaires en 3 jours, ce qui est un très bon score pour les deux frères toulousains, qui sont donc actuellement en pleine tournée des médias pour faire la promotion de leur disque. Ils multiplient les interviews, et dans l'une d'entre elles, Oli a dévoilé une anecdote surprenante au sujet de sa rencontre avec Don Choa de la Fonky Family.

Bigflo & Oli étaient donc de passage dans la célèbre émission Oui Hustle, animée par le Chairman, qui leur a comme toujours posé beaucoup de questions. Notamment sur leur parcours, sur leur rapport avec la célébrité, et il a aussi interrogé Oli sur ses rapports avec les anciens et les conseils qu'ils ont donné aux deux frères : Akhenaton, KDD, mais aussi Don Choa, avec qui Oli a eu une anecdote intéressante :

J'ai une anecdote sur Don Choa de la Fonky Family, un des groupes légendaire du rap, que j'avais croisé dans la rue, et à qui j'avais demandé une photo quelques jours après les Rap Contenders. Lui m'avait reconnu en disant "ah t'es le petit qui a fait les Rap Contenders". Donc moi, j'avais un poster de lui dans ma chambre, autant de dire que j'étais en folie dans ma tête. On a fait une balade dans Toulouse, pour te dire la simplicité du mec, il m'a suivi, on a mangé ensemble alors qu'il ne me connaissait pas, et on était au tout début de notre carrière. Et il m'a parlé des impôts. Le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit : 'tu vas gagner de l'argent, parce que t'a du talent, retiens ce moment, tu penseras à moi. Mets toujours un peu de côté pour les impôts.' On était au McDo, je me disais : "Qu’est-ce qu’il me raconte avec les impôts ?" Il y a des légendes du hip-hop qui n’ont pas le confort qu’elles méritent. Notre génération a été sauvée par la génération d’avant, qui s’est un peu cassé les dents.

Oli continue ensuite en parlant de beaucoup d'anciens qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritent, qui ne sont pas aussi bien financièrement que les artistes de la nouvelle génération alors qu'ils vendaient au moins autant. La faute aux maisons de disques plus gourmandes à l'époque, aux mauvais conseils financiers, à l'insouciance de l'époque, aussi. Et c'est beau de voir que les anciens du rap game toulousain comme KDD ou Don Choa, donnent de bons conseils aux petits jeunes comme Bigflo & Oli. C'est comme ça qu'on fait durer un mouvement !