PNL continue à battre tous les records avec "Deux Frères", qui dépasse les 2 milliards de streams sur Spotify

L'album "Deux Frères" vient de dépasser un seuil mythique sur Spotify, et aussi de faire tomber un nouveau single de diamant pour PNL.

Cela fait maintenant 6 ans que PNL n'a pas sorti d'album, depuis la parution de "Deux Frères", en 2019. Un album qui a fait l'unanimité partout, bien au-delà de la sphère du rap, et qui est définitivement rentré dans l'histoire du rap français. Pourtant, depuis 6 ans, PNL n'a jamais quitté le cœur des fans, et encore moins les playlists. Leur dernier projet continue de battre les records les uns après les autres, et cette semaine il a atteint les 2 milliards de streams sur Spotify, un seuil légendaire.

Légendaire et historique, car c'est le premier album de rap français à avoir atteint ce seuil des 2 milliards de streams sur la célèbre plateforme de streaming. Et ce sera probablement le seul, à moins qu'un autre rappeur/groupe ne se décide à sortir un album aussi culte, aussi viral, et à déployer un arsenal marketing aussi intelligent, ce qui n'est clairement pas si facile. Très peu de projets continuent à être autant écoutés 6 ans après leur sortie.

🚨 INCROYABLE



L’album "DEUX FRÈRES" de PNL atteint le seuil des 2 MILLIARDS de streams sur spotify !



C’est le 1er album de rap français à atteindre cet exploit 👥👑 pic.twitter.com/JKldgLTXVx — RAPLUME (@raplume) November 18, 2025

C'est d'autant plus compliqué qu'en ce qui concerne PNL, tout l'album entier est toujours très streamé. La preuve, le 15ième single de diamant issu de "Deux Frères" vient de tomber : il s'agit de "Kuta Ubud". Le projet en est donc à 15 titres certifiés diamant sur les 16 que contient l'album, là encore, impressionnant. Il n'y a plus que "Celsius" qui n'est pas encore diamanté, mais on imagine que ça ne devrait plus prendre longtemps.

Félicitations à PNL, et même si le groupe s'est visiblement retiré du game, ils restent clairement dans le cœur des fans. Cependant, pour nous, "Le Monde Chico" reste le meilleur album du groupe, on ne veut rien savoir.