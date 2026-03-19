La Rvfleuze dévoile la tracklist de son premier album "Numéro d'écrou"

Après avoir choqué tout le monde avec son COLORS, La Rvfleuze s'apprête à transformer l'essai avec son album "Numéro d'écrou" dont il vient de dévoiler la tracklist.

Le rap français est loin d'être mort, ni même endormi, n'en déplaise aux haineux. Chaque année, on voit émerger des phénomènes qui marquent le game de manière assez durable, avec une identité artistique assez forte, et un gros succès commercial. En 2025/2026, c'est La Rvfleuze qui a étonné tout le monde, avec plusieurs morceaux qui sont devenus des bangers, et récemment, ce freestyle COLORS qui a mis tout le monde d'accord. Le rappeur n'a pas perdu de temps, en annonçant directement son premier album, dont il dévoile aujourd'hui la tracklist ainsi que les feats avec Freeze Corleone, Gazo, Hamza,...

En février dernier, juste avant de mettre le feu à COLORS avec son freestyle qui est entré dans le top des freestyles rap FR de la chaîne, La Rvfleuze avait annoncé qu'il sortirait bientôt "Numéro d'écrou", son tout premier album, le 27 mars. La date de sortie est maintenue, on aura donc le premier album du rappeur la semaine prochaine, et on connait désormais la tracklist : 13 titres, dont certains qu'on connait déjà, comme "Argent Sale" évidemment, mais aussi "Serrure 667" avec Freeze. 3 autres feats ont été annoncés : un avec Gazo, un avec Hamza, et un dernier avec Koba LaD.

4 très gros noms du rap game pour accompagner La Rvfleuze, qui met toutes les chances de son côté pour réaliser un beau succès avec son premier album. C'est tout ce qu'on lui souhaite, même si son rap très dur, dans lequel l'univers carcéral semble très présent (normal, car ça a été une grosse partie de son vécu), risque de ne pas être "hyper commercial", dans le sens où on l'imagine mal faire des tubes pour la radio. Mais dernièrement, le public a montré qu'il pouvait envoyer beaucoup de force à certaines artistes très "hardcore" et pas très commerciaux, et c'est tout ce qu'on lui souhaite !